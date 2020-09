Linda Finková se v jedné roli objevuje již 18 let: Vedle hraní v divadle stíhá točit Tvář a učit ve škole

Linda Finková hraje v Kleopatře již 18 let. Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

„Je to už více než 18 let od premiéry Kleopatry, v té době nikdo netušil, že ji budeme hrát skoro dvacet let. Musím říct, že Viktorce v době zkoušení byly skoro 3 roky a vlastně kvůli Kleopatře nastoupila do školky,“ svěřila se nám Linda v Divadle Broadway. Zpěvačka je ráda, že má po pauze už opět plný diář, a protože je sama sobě manažerkou, tak má někdy vše vypočítané do minuty.

„Začali jsme točit Tvář a třeba v neděli, kdy já točím tréninky u klavíru, musím sledovat čas, abych stihla přejet na odpolední představení do divadla, někdy je to doslova na minutu. Ale já jsem zvyklá třeba se nalíčit na červené, za ty roky už v tom mám praxi,“ dozvěděli jsme se od Lindy, která bude od listopadu zkoušet novou roli v muzikálu Láska nebeská.

„Jsem moc ráda, že už jsme zase začali hrát v divadle. Také mám několik žáků, které učím zpěv doma a k muzikálu Láska nebeská budu dělat taky korepetice, takže pokud se situace uklidní, nudit se rozhodně nebudu. Ale mám to tak ráda, když mám v práci pestrost – učím, hraju, točím Tvář nebo třeba taky zpívám sbory,“ práskla nám Linda s tím, že vlastně se ani neumí nudit.

„Když mám chvilku pro sebe, lehnu si na zahradu a dám si skleničku sektu, to mám moc ráda. A samozřejmě nejhezčí chvilky jsou pro mě s mou maminkou, mými dětmi a mým přítelem Milanem,“ dodala závěrem. ■