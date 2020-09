Zpěvačka Verony oznámila radostnou událost: Po nebezpečném gynekologickém nálezu Veronika Stýblová otěhotněla

Veronika Stýblová je v 5. měsíci těhotenství Michaela Feuereislová

"Už teď Tě milujeme srdíčko naše," napsala ke snímku, kde s rostoucím bříškem pózuje spolu s manželem Janem Slatinským. Status na sociálních sítích byl ale podstatně delší.

"Mnoho z Vás možná zaznamenalo to, že jsem na začátku roku podstoupila operaci. Připadala jsem si vždy jako mladá a silná žena, kterou nemůže potkat nic, co by ji mohlo jakkoliv psychicky nebo fyzicky oslabit, ale stalo se. Stála jsem na hranici před rakovinou děložního čípku a byla smířená s tím, že nikdy nebudu maminka, nikdy neucítím kopnutí svého děťátka v bříšku a nikdy nezažiju ty další překrásné věci s mateřstvím spojené," připomněla nebezpečný gynekologický nález.

"Život mi dal ale druhou šanci. Operace se podařila a já se rozhodla, že je na čase vzít svůj život za jiný a správný konec. Děkuji tomu nahoře, že nade mnou nezlomil hůl a také svému manželovi, který stál vždy při mně, ať se dělo cokoliv a byl mi vždy tou největší oporou když jsem byla mnohokrát na dně, nevěřila v sebe sama a chtěla vše vzdát," doplnila pětadvacetiletá zpěvačka.

"Řekli jsme si: Jdeme to toho! Podařilo se. Budeme maminka a tatínek. Snažili jsme se toto naše tajemství střežit hodně dlouho, ale když už jsme v té polovině, tak jsem si říkala, že se s Vámi o tu obrovskou radost podělím. Pevně věříme, že vše bude v pořádku, jako tomu je doposud! Už se těšíme na rok 2021 a až tu budeš s námi zlatíčko," uzavřela. ■