Markéta Konvičková se pochlubila rozkošnou dcerkou: Děkuji Bohu za ten dar, svěřila se

Markéta Konvičková Foto: Instagram M. Konvičkové

Se snoubencem Reném dali holčičce krásné jméno Amálie a zpěvačka se nyní rozkošným uzlíčkem štěstí pochlubila. „Slunce moje jasné. Ptali jste se mě, zda malou budu ukazovat, nebudu, nebo budu, ale nepůjde vidět do obličeje, nebo půjde, ale budu to překrývat obrázky. Jsem impulzivní člověk, žiju okamžikem, můj život není kalkul a plán a vše, co se tady děje, je v rámci mojí přirozenosti,“ svěřila se Markéta u roztomilé fotky, na které drží svou holčičku v náručí.

„Amálka bude mojí součástí do konce života a nebudu se tvářit, že ne, a dávat ji sem jen z úhlů, kde ji nejde vidět, ale prakticky vlastně jde. Jsem člověk buď, anebo. Nic mezi tím nemám. Cítím za ni zodpovědnost, budu ji chránit a rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí. Vědomí intuice, selského rozumu a mámy. Je to každého volba a svobodné rozhodnutí, nemám nic proti nikomu a ničemu,“ svěřila se na sociální síti Konvičková.

Zpěvačka si nyní chce především užívat roli maminky. „Pro mě začíná nejkrásnější období a děkuju Bohu za ten dar. Že nám poslal tenhle uzlíček, který mi za chvilku začne mudrovat,“ dodala Markéta. ■