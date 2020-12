Pikantnosti z komedie Pelíšky: Dušek se chtěl před Holubovou svléknout do naha, vlasy od karmy mu chytly šestkrát

Eva Holubová a Ladislav Dušek v komedii Pelíšky Foto: archiv České televize

K vánoční pohodě dnes kromě pohádek patří neodmyslitelně i Hřebejkova klasika Pelíšky - hvězdně obsazená filmová komedie o dětech a jejich rodičích, odehrávající se na sklonku 60. let na pražské Hanspaulce.

Těžko bychom asi našli někoho, kdo Pelíšky neviděl. Ostatně, ještě do kin se na ně vypravilo přes milion diváků a vydělaly téměř 63 milionů korun. Zajímavé je, že původně nemělo jít o celovečerní snímek, ale „jen“ o televizní inscenaci, která by se vysílala právě o Vánocích.

Autor knižní předlohy Hovno hoří! Petr Šabach (✝66) vycházel při psaní z příhod, které skutečně v dětství zažil. Přiznal také, že filmová postava malého Péti je on sám. Své zážitky ve scénáři zužitkoval i Jan Hřebejk (53), který spolu s Petrem Jarchovským (54) věnoval přípravě filmu celé čtyři roky. Oba chtěli, aby byl každý detail dokonale promyšlený. Jejich úsilí se vyplatilo a bylo korunováno nebývalým úspěchem.

Skvostná herecká sestava

Velký podíl na mimořádné divácké oblibě snímku má i jeho hvězdné obsazení. „Potřebovali jsme lidi, kteří nám postavy nejenom odehrají, ale vnesou do příběhu i svoje osobní kouzlo a zkušenost. A měli jsme štěstí, protože na účast ve filmu kývly naše největší současné herecké hvězdy,“ uvedl pro ČT Jan Hřebejk.

V případě postavy babičky Šebkové měl režisér hned od začátku: musí to být Stella Zázvorková (✝83): „Když jsem se rozhodl, že bratry budou hrát Miroslav Donutil (69) s Bolkem Polívkou (71), bylo jasné, že jejich maminku nemůže hrát nikdo jiný než právě ona. Koho vybrat, když potřebujete někoho bytostně šaramantního – dámu, osobnost a komičku zároveň?“ řekl Hřebejk.

Mimochodem, věta: „A skláři nebudou mít co žrát,“ kterou babička Šebková pronesla v reakci na nerozbitné skleničky, ve scénáři původně nebyla. Vymyslela si ji sama herečka.

„Evi, ty seš můj nejkrásnější dárek a já si tě rozbalím…“

Mezi herci vládla úžasná chemie a na filmu je to znát. Také Simona Stašová (65), která pro velkolepý drdol paní Šebkové využila vlastní vlasy, si pochvalovala příjemnou spolupráci s partou kolegů, naladěných na stejnou strunu. A tak neměla problém ani s tím, že jí Bolek Polívka zapíchl do vlasů hořící prskavku z vlastní iniciativy.

Mistrem improvizací byl ale Jaroslav Dušek (59), který jako učitel Saša Mašlaň přišel sám i s „nabídkou kvalitního sexu“, což ve scénáři nebylo. Odrovnal tím i svou filmovou partnerku Evu Holubovou. A vůbec, do celé erotické předehry šel po hlavě. Zatímco většině herců dělá odhalování obvykle problém, Dušek se chtěl dokonce svléknout úplně do naha. Nakonec ale záběry točil v trenýrkách.

Sám herec ale doplatil na „realistické“ důsledky natáčení některých filmových obrazů: scénu, kdy jeho hrdinovi chytnou v koupelně od plynové karmy vlasy, musel opakovat šestkrát, a protože nakonec „došel materiál“, dostal malý příčesek. Také úder holí, který utržil od Jiřího Kodeta (✝67), nebyl hraný a Dušek ho odnesl pořádnou modřinou.

Knedlík, nebo nok?

Slavná Krausova věta: „Proletáři všech zemí, vyližte si prdel!“ ve scénáři nebyla a nenašli byste ji ani v knižní předloze. Do filmu ji navrhl režisér Jiří Krejčík (✝95), který hrál profesora Stárka. Nešlo ale o jeho původní nápad – inspiroval ho herec a malíř Josef Hlinomaz (✝63), který tento vzkaz zvěčnil na jednom ze svých obrazů.

A na závěr ještě pár fenomenálních hlášek. „Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.“; „Jak se to vůbec vyjadřuješ o maminčině kuchyni? Ty nevíš, že tohle je typický, suchý, vídeňský, bramborový knedlik?!“ „Nok.“ „Knedlik!!!“; „Kdo sem dal tu máničku?“ „Myslíš Gagarinova bratra?“; „…rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko…“ (jistě víte, které). ■