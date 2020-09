S fotbalistou, který jí vlepil facku, to nevyšlo. Sexy modelka (42) se vdala za umělce

Sylvie Meis a Niclas Castello se vzali Profimedia.cz

S Niclasem to stále půvabné čtyřicátnici moc sluší. A jak je vidět, umělec si uměl vybrat. Sylvie je totiž pořád ve formě a na svých půvabech s věkem vůbec nic neztratila. Před jedenácti lety krásná modelka bojovala s rakovinou prsu, ale od té doby je naštěstí v pořádku a stále patří k žádaným světovým kráskám.

Na svatbě nechyběl ani její syn Damian (14), kterého má z předchozího manželství s nizozemským fotbalistou Rafaelem van der Vaartem.

Po jeho boku Sylvie strávila osm let a konec manželství nebyl zrovna idylický. Rafael se totiž spustil s nejlepší kamarádkou své ženy, a to neměl dělat. Ještě předtím Sylvie záletnému fotbalistovi odpustila facku, kterou jí Rafael uštědřil po jedné bujaré silvestrovské noci. Jak to modelce slušelo na její druhé svatbě, si prohlédněte v galerii. ■