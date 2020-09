Je to strašná mrcha. Hana Zagorová popsala svou zkušenost s koronavirem

Hana Zagorová Herminapress

„Je to strašná mrcha, tenhle virus. Už je to docela fajn, ale nebylo to tak úplně příjemný, mám-li říct pravdu. Opravdu to dá člověku, té jeho fyzické schránce, hodně zabrat,“ řekla v pořadu Shotwime Zagorová, jež tak trpěla mnohem více než její mladší kolegyně Lucie Bílá (54). Ta koronavirus označila za blbou chřipku, která se dá přežít.

S koronavirem se léčil i její manžel Štefan Margita (64), který je rád, že má svou Hanku doma. „Celý byteček se myslím nadechnul, protože bylo tady hodně smutno bez ní. Rovnou jsme vyvářeli, dělali si dobré jídlo, protože jsme oba u této nemoci zhubli, takže to bylo krásný,“ nechal se slyšet.

Zagorová už se zase těší na koncertování. Pokud se ovšem kvůli koronaviru nezavedou další opatření. ■