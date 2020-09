Čím dál víc připomíná Julii Roberts: Herečka Hana Vagnerová je jako zářivá zrzka ještě krásnější

Hana Vagnerová na filmovém festivalu Febiofest Super.cz

Stejně jako ostatní návštěvníci festivalu nezapomněla roušku, která je podle ní tím nejmenším, co můžeme udělat nejen pro ochranu zdraví, ale i pro to, aby se opět nerušily kulturní akce. "Když budeme dodržovat nastavená pravidla, půjde to a přežijeme to," míní.

"Zrovna ty roušky jsou opatření, které je nutné, a důležité je neztrácet naději a dobrou náladu, a věřím, že to zvládneme. Já sice teď nehraju v divadle, ale vím, že jsou všichni obrovsky stateční a hrají a diváci do divadel chodí. Je dokázané, že s rouškou je riziko přenosu minimální. Vím od svých kolegů, že lidi jsou hrozně podporující, hercům věří, chápou, v jaké náročné situaci jsou. A ta představení jsou fantastická," svěřila.

"V téhle době je důležité se kromě toho těla starat i o mysl, nějak se zabavit a mít dobrou náladu. Kino nebo divadlo jsou podle mě věci, které bychom v tuhle dobu měli dělat," myslí si Hanka, která momentálně natáčí film Obrazy lásky, na kterém se podílela i jako scenáristka. ■