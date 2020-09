Opravdu se v těch šatech vešla do sedadla v kině? Excentrická návrhářka šla z bikin rovnou do velké večerní

Režisér Slávek Horák a návrhářka Vanda Janda na zahájení Febiofestu Super.cz

Ještě den předtím se opalovali na slunné Sardinii, ale róbu na zahájení filmového festivalu Febiofest nenechala návrhářka a modelka Vanda Janda náhodě. S partnerem, režisérem Slávkem Horákem, dorazila ve vlastním modelu, u kterého jsme pochybovali, zda se v něm vůbec vejde do sedadla v kině.

Už na premiéru filmu Havel Horák zakázal partnerce, aby si vzala šaty v podobném stylu jako před rokem na Českého lva, kdy přes ni diváci v zadních řadách neviděli na pódium. "To je pravda, pak mě to mrzelo, tak se snažím respektovat aspoň tohle kritérium. Podle mě se hodí na takové akce oblékat s úctou, a zvlášť u mě, když jsem módní návrhářka, je to důkaz toho, že si vážím toho, že jsem tam pozvaná," míní Vanda.

Pokud šlo o model, který zvolila na Febiofest, ujistila nás, že se do sedačky v kině vejde. "Ten materiál vypadá objemně, ale když se připlácne, tak jsem byla v pohodě i v taxíku a myslím, že si sednu a bude mi stačit jedno sedadlo," smála se.

Ke slovu jsme pustili i jejího partnera, a to na jiné téma. Jeho poslední film Havel totiž slaví velké úspěchy a má na současnou dobu hodně dobrou návštěvnost v kinech. "Teď vyrážíme i do světa, máme první festivaly, většina se jich koná online, ale některé jsou i fyzické. Takže už máme potvrzených prvních pět velkých festivalů ve světě," pochvaluje si režisér Slávek Horák. ■