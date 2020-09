Pavel Šporcl ukázal rozkošné dcery: Hlavně nezavírejte školy, roušky nám nevadí, shodly se holky

Pavel Šporcl s dcerami Violetou a Sophií Super.cz

"Užíváme si, dokud ještě můžeme pracovat. Bára hraje, já točil novou desku, koncertoval, naplánované mám i další koncerty, tak uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. Musíme hrát do poslední chvíle a využít každou šanci dělat svoji profesi," řekl Super.cz Pavel. "Na koncertech, které jsem už měl, bylo vyprodáno, i když lidé museli přijít v rouškách, užili jsme si to," dodal.

Roušky prý ve škole snášejí i jeho dcery, hlavně, aby jim školu zase nezavřeli a nemusely se učit doma jako tomu bylo na jaře. "Zatím mi to nevadí, určitě je to lepší být s kamarády," svěřila starší Violeta, která musí mít roušku i při vyučování. "Já ji musím mít jenom o přestávce," upřesnila mladší Sophie. ■