Jiří Menzel (✝82) pomáhá i po smrti: Jeho pop art portrét ulehčil život nemocným dětem

Jiří Menzel na portrétu Foto: archiv Josefa Rataje

Pomoc potřebným zajistil portrét Jiřího Menzela s pověstným razítkem z Ostře sledovaných vlaků, dílo je v populárním pop artu.

Pieta za Jiřího Menzela

„Filmy Jiřího Menzela miluju už od dětství, mají neopakovatelnou poetiku. Nikdo jiný takový už se nenarodí. Moc si ho vážím a tak mě napadlo, že bych jako poctu jemu mohl udělat portrét ve spojitosti s jeho oscarovým filmem,“ vysvětlil Super.cz autor díla Josef Rataj, jehož dědečkem byl akademický malíř Josef Jícha.

„Obraz se tak zalíbil majiteli jedné české franšízy s pizzami, že za něj zaplatil sto tisíc, které hned putovaly nemocným dětem, jimž pomáhá nadace Dlaň v dlani Jakuba Mohameda Aliho. A říkal, že když bude vdova, paní Olga Menzelová, chtít, rád se ho v její prospěch vzdá,“ říká malíř a performer, který se popartovým uměním zabývá už patnáct let.

„Oslovily mě obrazy Andyho Warhola a taky pulzující Las Vegas nebo Los Angeles, kde jsem začínal. Na pop artu se mi líbí, že kombinuje streetart, hudbu sedmdesátek a také každodenní dění okolo nás, včetně politiky, když na to přijde. Je to kýč, ale pořád je líbivý a má myšlenku. Můžu do toho dát neonové barvy a humor,“ prozradil umělec.

Svá díla ukáže například na výstavě, která se koná od devátého října v Galerii 1 v Českých Budějovicích.



„Velkým fenoménem při první vlně koronaviru byly i mé popartové roušky s Bartem Simpsonem, Mickey Mousem a podobně. Byl jsem rád, že jsem v době krize mohl takhle pomoci potřebným,“ dodal muž.

Často portrétuje i známé české umělce včetně Karla Gotta, Martiny Pártlové, Agáty Hanychové a mnoho dalších, některé si můžete prohlédnout v galerii. ■