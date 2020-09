Iva Janžurová (79) převzala další ocenění: Prozradila recept na svoji neuvěřitelnou vitalitu

Iva Janžurová převzala cenu Kristián za přínos kinematografii. Super.cz

Vzhledem k tomu, že Slováci už odstřihli Českou republiku ze seznamu bezpečných zemí, chyběl oceněný Milan Lasica, za něhož Kristiána převzal zástupce velvyslanectví. O to víc si svoji cenu a celý večer užila herečka Iva Janžurová (79).

Do Slovanského domu, kde festival probíhá, dorazila krásně upravená a s úsměvem na tváři. "Tahle cena je samozřejmě vzácnost, navíc se hezky jmenuje. Člověk by neměl dostávat ceny moc často, aby si jich víc vážil a mezitím se snažil o další úlovky," míní herečka.

Ta je ve svém věku neskutečně vitální, hraje ve filmech i na divadle, k tomu režíruje a píše další scénář.

Prozradila nám recept, který na ni funguje. "Nevím, jestli se nějak nevysmívám času, možná bych se už měla chovat zdrženlivěji. Ale mě baví být taková hybná, dokud můžu. Mám už artrózu v jednom koleni a to mě trápí, ale chci se tomu pořád bránit. To, co mě nejvíc udržuje při energii, elánu a radosti, je právě práce," svěřila.

