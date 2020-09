Bára Basiková zuří kvůli koronaviru a neudržela nervy: Běžte s ním už do pr*ele!

Bára Basiková Foto: Lenka Hatašová

„Omlouvám se, ale hned v úvodu budu sprostá. Musím být sprostá. To už jinak nejde!!! Budu sprostá a hotovo. At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do p*dele!!! At' už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, at' už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci! Do p*dele, do p*dele!!! Tohle má bejt jako co???“ neudržela emoce na sociální síti Basiková, která nechápe, proč je kvůli koronaviru taková panika.

„Proč říkají úplně něco jinýho než to, co nám vnucují politici a ostatní panáci v televizi??? Co to má znamenat? Je to spiknutí? Proč se máme bát? Do p*dele! Na všech odborných a povolaných místech se dozvídáme stále totéž. Že koronavirus není nebezpečný víc než silná chřipka, infekce nebo jiná viróza. Zdravý člověk ve středním věku nemá při nakažení vážnější problém. Nemoc proběhne a zase zmizí,“ pokračovala Basiková.

Stejně jako její kolegyně Lucie Bílá chápe, že u někoho může mít nemoc vážnější průběh. Ale ten by podle ní měli i u jiných nemocí.

„Samozřejmě ti, kteří již nějakou nemoc mají, nebo jsou již ve vyšším věku, se musejí chránit stejně tak, jako když bývají na podzim chřipkové epidemie. A to je celý. Denně umírá na leukémii, rakovinu, plicní choroby a stovky dalších nemocí, mnohem, mnohem více lidí!!! Ale nikdo nás tím nestraší! Nikdo z infekčních oddělení našich nemocnic neběhá do televize a nenahlašuje varovná čísla právě zemřelých obětí. Nikdo nás neinformuje, kolik pacientů denně zemře na onkologii, kardiologii nebo oddělení respiračních chorob. Proč by to dělal? Abychom se báli??? Ale nemoci a smrt jsou součásti našeho života, do p*dele! Byly, jsou a budou, a my to nezměníme,“ má jasno zpěvačka.

Basiková se drsně pustila i do vlády.

„Můj kamarád měl covid minulý týden, dva dny teplota a kašel, a to bylo všechno. Takže o co tady jde? Chci vám, vážená vládo, vzkázat, že to, co jste dopustili na jaře, se podobá zločinu,“ uzavřela naštvaná Basiková. ■