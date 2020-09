Rozvedená Agáta promluvila o bolestném rozcházení, Štíbrová si rýpla do Prachaře

Agáta Hanychová Foto: archiv A. Hanychové

„Myslím, že oficiální rozvod je důležitý. Něco se ve vás uzavře a začnete dýchat. Dělím se s vámi o své soukromí, tak vám to musím říct. Bolelo to dlouho a myslela jsem si, že tím končí vše. Není to tak. Jak říká můj kamarád Mimi, který je od 18 let na invalidním vozíku, bolest se musí vydržet. Já vydržela a je mi teď fakt hezky. Začala jsem mít ráda samu sebe, a to je strašně důležité. Je těžké začínat v 35 letech znovu, ale vše se dá. A věřím. Posílám všem pusu,“ napsala na sociální síti Agáta.

Na svou kamarádku vtipně reagovala herečka Nikol Štíbrová (33).

„Zvládáš to skvěle. Drž se. My ženský vydržíme hodně. Dokonce, a to se málo ví, dokonce i vysmátý fotky s právníkama,“ rýpla si do Jakuba Prachaře Nikol. Ten totiž po rozvodu zveřejnil smějící se fotku s právníkem, což někteří jeho fanoušci kritizovali. ■