Sebevražda kamaráda v něm zanechala nesmazatelnou stopu: Bendig si zahraje mrtvého přítele

Co se týká produkce videoklipů, patří Honza Bendig (26) jistě k nejproduktivnějším českým zpěvákům. My jsme se s ním potkali v Tunisku, kde natáčel klip k písni Dokola .

Přestože se klip natáčel v pozitivním a sluncem zalitém prostředí, ústřední téma písně je vlastně dost smutné. „Tato píseň je inspirovaná zkušenostmi z mého života. Při jejím psaní jsem myslel na svého kamaráda, který spáchal sebevraždu z nešťastné lásky. Zahraju si partnera jedné dívky. Postupem času se ukáže, že jsem vlastně mrtvý a zjevuju se jí, když na něj vzpomíná,“ uvedl účastník první řady Česko Slovenské SuperStar.

Pro Bendiga je důležité zpívat o něčem, co se ho týká. „Písnička je inspirovaná mým kamarádem Martinem. Tyto smutné věci se stávají, je to součást života a je důležité na to upozornit. Do klipu Honza přizval zpěvačku Lucii Bikárovou, které fandil během jejího působení v poslední řadě SuperStar. „Lucku jsem poznal, když jí bylo asi šest let, a už v té době mi bylo jasné, že z ní bude neskutečná zpěvačka. Dnes jí je šestnáct let a zpívá jako ’paní zpěvačka’. Řekl jsem si, proč neudělat duet,“ popsal svůj motiv k natočení společné písně Honza.

Natáčení na tuniském ostrově Džerba si Bendig a jeho tým užívali. V této vyhrocené době si zejména pochvalovali, jak zodpovědně místní přistoupili v prevenci před nemocí covid-19, a ocenili sanitární protokol, který jim místní úřady odprezentovaly. „Moc se mi tady líbí. Neberu to tady ani jako práci, ale podařilo se mi úplně vypnout,“ těší se Honza Bendig, jehož klip k písni Dokola se do éteru dostane prý koncem října. ■