Odmítá osobní kontakt s fanynkami. Bendig má k odstupu své důvody

Jan Bendig si od fanynek udržuje distanc. Super.cz

Bendig musel změnit některé své návyky při vystoupení. „Moje fanynky byly zvyklé mě po tom, co dozpívám, objímat, dávat mi pusinky. To si nemůžu dovolit a oni to musí pochopit,“ vysvětluje svůj distanc od fanoušků zpěvák a jedním dechem dodává: „Po vystoupení často musím hned odjet a některé holky si to vysvětlují tak, že jsem namyšlený. Není to ale tak.“

Bendig doufá, že se situace co nejdříve zlepší. „Věřím, že to snad všichni pochopí. Až to všechno skončí, tak si uděláme se všemi selfie.“ ■