Tereza Kerndlová použila v novém klipu skutečné páry. Popová princezna se v něm ale netulila ke svému manželovi

Tereza Kerndlová v klipu k písni Jméno.

Svou dovolenu ve španělské Marbelle si Tereza Kerndlová (33) nedobrovolně prodloužila na čtvrt roku. Zpěvačka a její manžel se během koronavirové krize nemohli vrátit do Čech . V tomto období popové princezně nepřestávala docházet umělecká invence a právě tehdy začala vznikat píseň s názvem Jméno.

„Tento song se narodil ve španělské Marbelle, když jsem byla dobrovolně i nedobrovolně uvězněna se svým mužem na 110 dní. Měla jsem pro fanoušky přichystaný jiný singl, ale tahle opravdovost této skladby bohužel nebo bohudík odsunula jiné songy na ’druhou kolej’, svěřila se nám Tereza. Obrazové ztvárnění klipu pak vzniklo ve zpěvaččině rodném Brně. Tvůrci využili v klipu jedinečný interiér funkcionalistické vily Tugendhat.

Píseň Jméno je věnována především těm, kteří rádi vzpomínají na krásné začátky svého vztahu nebo pro ty, kteří takový stav momentálně prožívají nebo je rozhodující životní krok právě čeká. „Ten pocit, kdy najde jeden druhého a svůj vztah zpečetí vlastním slibem a touží dojít až na konec společné cesty životem, je nádherný,“ usmívá se Tereza Kerndlová. Skladbu napsal zpěvaččin dvorní skladatel Chris Neal, český text je dílem René Mayera.

Ten si ale v klipu po boku zpěvačky neobjevuje. Terezina partnera si v klipu zahrál její kamarád, youtuber Luboš Kulíšek. Jinak ale v klipu vystupují výhradně partnerské dvojice, které pochází veskrze také z okruhu jejích přátel. Jeden z párů - reprezentant národního fotbalového týmu Jakub Pešek a jeho přítelkyně - je dokonce již zasnouben, takže je písnička vlastně zároveň malým dárkem od Terezy.

„Je až neuvěřitelné, že všechny páry, které se objevují v tomto videoklipu, jsou skutečné, a tak se nejedná o žádný komparz. Musím i podotknout, že jeden z těchto párů je již zasnoubený, a to Jakub Pešek se svoji přítelkyní. Myslím, že ho mnoho lidí nyní zaznamenalo jako nováčka, který nastoupil nečekaně kvůli koronavirové krizi do české fotbalové reprezentace a hned dal gól v zápasu se Skotskem. Páry v klipu jsou moji přátelé, kamarádi a rodina a myslím, že to pro nás všechny bude už navždy krásná památka,“ říká dojatě a s úsměvem Tereza Kerndlová. ■