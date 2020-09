Jakub Prachař slavil rozvod se širokým úsměvem. Fanoušci se do něj pustili

Jakub Prachař se svým advokátem Foto: Instagram J. Prachaře

„Šťastnější výraz bych těžko hledal. Štěstí je krásná věc,“ prohlásil. To se ale nelíbilo některým jeho sledujícím na sociální síti, kteří se do Jakuba možná až zbytečně pustili.

„Já tedy nevím, ale rozvod beru jako osobní prohru,“ napsala jedna z dam. „No hlavně to nezapomenout jeden druhému pořádně "nandat" přes instáč, ale třeba vám to jednou, až emoce opadnou, dojde,“ přidala se další.

Prachař samozřejmě našel i zastánce. „Mám s ex dítě, byli jsme spolu celkem 14 let a odcházela jsem od rozvodu s úsměvem, šťastná, spokojená a s chutí do nového života. Kdo nezažije, nepochopí,“ hájila Jakubův úsměv na tváři jeho fanynka a další lidé jí dávali za pravdu.

Agáta a Jakub se vzali v dubnu 2013, v září 2017 se jim narodila dcera Mia. Z předchozího vztahu má Hanychová ještě syna Kryšpína. ■