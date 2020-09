Tak akorát pro Vémolu: Tahle silikonka si vytunila ňadra i zadek a vydělává milióny ročně

Amanda prošla obrovskou proměnou... Profimedia.cz

Vsadila na zbrusu novou vizáž a proměnila se v ženu, kterou by okamžitě uháněl zápasník MMA Karlos Vémola. Nenápadná dívenka vážila zhruba 83 kilo, a tak si najala osobního trenéra a po tvrdé dřině v posilovně se jazýček váhy zastavil na 50 kilech.

Amanda dále investovala do zvětšení ňader, zadku a nejrůznějších plastických úprav, za které by se nestyděla ani Vémolova ex Lela Ceterová. Za všechny procedury utratila Američanka v přepočtu cca 680 tisíc korun.

Kdo si myslí, že se zadlužila, je na omylu. Amanda totiž začala vydělávat velké peníze na Instagramu a placené sociální platformě Only Fans.

Na sociálních sítích má přes 4,3 miliónu sledujících a vydělává milióny díky svým odvážným sexy fotkám. Jak je vidět, Karlos Vémola není jediný muž, jenž zbožňuje ženy s plastickými úpravami zevnějšku. Amanda zkrátka ví, jak na to, a o sledující nemá vůbec nouzi. ■