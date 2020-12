Český dýdžej ve světě boduje jako model! Přítel instagramové hvězdy Teri Hodanové fotí v Paříži pro největší módní značky

Nobody Listen Super.cz

"Vždycky jsem k tomu tíhnul, bavila mě móda. Žánr, který hraju a produkuju, je úzce spjatý s módou. Asi je ze mě cítit, že mě to baví, měl jsem obrovské štěstí, že si mě značky vybraly a že s nimi můžu pracovat i na té model bázi," řekl Super.cz Jakub.

První focení pro něj bylo velmi náročné. "Ze začátku to byl velký nezvyk. Dodnes si pamatuji velké focení pro Dior v Paříži. Obrovský ateliér, spousta lidí a já byl ve stresu. Všichni na mě koukali, já se měl nějak hýbat a tvářit... Ale pak si člověk zvykne. Baví mě to moc, je to super," prozrazuje.

Jakubovou přítelkyní je youtuberka a instagramová hvězda Teri Hodanová. "Jezdí se mnou. V Paříži se mnou na focení byla," prozrazuje.

Společnou zakázku zatím neměli. "Dostali jsme nabídky, ale většinou to byly věci, do kterých se nám jít nechtělo. Nebylo to tak zajímavé, nic tak hezkého, že bychom do toho jít chtěli. Nechceme základní komerční focení, chtěli bychom něco umělečtějšího, něco s přesahem. Nepřišla nám nabídka, která by nás přesvědčila," dodal dýdžej a model na závěrečné párty v rámci pražského fashion weeku. ■