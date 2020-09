ŽIVĚ: Bez věnců a s úsměvem, nabádá vdova Olga. V Rudolfinu probíhá rozloučení s oscarovým režisérem Jiřím Menzelem (✝82)

Rozloučení s Jiřím Menzelem Michaela Feuereislová

ŽIVĚ: Probíhá rozloučení s Jiřím Menzelem

Super.cz

To probíhá dnes mezi 8. a 18. hodinou ve foyer Rudolfina. „Jirka si nepřál pohřeb. Tohle je rozloučení, aby lidé měli možnost si to v sobě ukončit. Není to proti jeho vůli. Nebudou tam ostatky ani rakev. To, co jsem slíbila, splním,“ vyjádřila se Menzelová.

„Uslyšíte hudbu z jeho filmů, budete se moci zapsat do kondolenčních knih a před Rudolfinem si budete moci oživit vzpomínky na Jirku i jeho filmy zhlédnutím malé výstavy Rozmarná léta Jiřího Menzela,“ doplnila k programu.

Viktor Preiss si přišel rozloučit s Jiřím Menzelem

Super.cz

Lidé se budou moci zapsat do kondolenčních knih, poslouchat hudbu z Menzelových filmů a na režiséra tak hezky zavzpomínat. Podle Menzelové lidé nemají nosit smuteční věnce a na režiséra vzpomínat s úsměvem, jak by si to nejvíc přál.

Na rozloučení v Rudolfinu dorazil i Aleš Cibulka

Super.cz

Jiří Menzel odešel v sobotu 12. září. Na podzim roku 2017 byl hospitalizován kvůli infekci mozku, prodělal operaci a byl v umělém spánku. Po několikaměsíční léčbě, kdy se jeho zdravotní stav zlepšil, se následně vrátil domů ke své ženě a dcerám Aničce a Evičce, se kterými byl do posledních chvil. ■