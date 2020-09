Zaskakuje za Lucii Bílou s covidem i za těhotnou zpěvačku: Krásná brunetka se musela učit dvě nové role

Markéta Procházková zpívá jako záskok dvě velké ženské role. Herminapress

"Přátelé, včera hrála poprvé místo Lucky Bílé hlavní postavu v muzikálu Sestra v akci Deloris, Markéta Procházková. A musím vám říct, byla skvělá. Udělala si to po svém, a bylo to moc fajn. Je to šikulinda naše," chválila Markétu kolegyně zpěvačka Petra Slaninová.

Do toho ještě Markéta narychlo nazkoušela další hlavní ženskou roli, a to Agnes v Krysařovi. V devíti exkluzivních reprízách nahradí kolegyni Marii Křížovou, která má těsně před porodem druhého dítěte.

Agnes už si zahrála před lety v inscenaci Krysaře v Košicích. „Byl to tenkrát splněný sen a adrenalin zároveň. Měla jsem cca 14 dní na naučení, učila jsem se z DVD. Pak jsme sedli já a tanečníci Dobrozláci do letadla a letěli jsme do Košic. Byl prosinec. Adventní čas. A mně se zkrátka splnil takto před Vánoci sen,“ vzpomíná herečka.

Naskakování do už rozběhnutých představení má vlastně ráda. „Dokonce velmi. Vždycky jsem na to měla dobré nervy, což tedy nechci nikterak zakřiknout. Nicméně naskakování s sebou nese opravdu spoustu pozitiv - například pomoc všech kolegů, maximální soustředění se na roli a snad ještě větší adrenalin,“ vysvětluje Markéta.

V Krysařovi mimochodem diváci uvidí ještě jeden záskok. Místo Milana Peroutky (30) hraje Štěpána Mariin manžel Jan Kříž. „Záskoky mám rád, člověk je hodně ve střehu a bývá to celkově zajímavá zkušenost. Milan má po úrazu nohy a role je v tuhle chvíli pro něj pohybově velký problém pro doléčení kolene. Takže po dobu, než se dá plně dohromady, s rolí vypomůžu," uvedl. ■