Lucie Bílá pod palbou fanoušků. Slova o blbé chřipce, která se dá přežít, vzbudila bouřlivou diskusi

Lucie Bílá Michaela Feuereislová

„Aspoň vám můžu říct svoji zkušenost, že je to jen blbá chřipka, která se dá přežít. Asi je potřeba si zvyknout a být na sebe opatrní. Ale jinak bych z toho žádnou hrůzu nedělala,“ řekla zpěvačka.

To se ale ne všem líbilo, protože prý zpěvačka covid-19 zbytečně zlehčuje a někteří lidé si tak mohou přestat dávat pozor.

„Kéž by to mělo pro každého, kdo se setká s covidem, takový pozitivní závěr, ale bohužel realita je jiná a váš postoj může některé skupiny lidí klamat a mohou se k nemoci postavit s růžovými brýlemi, a pak bude průšvih,“ napsala Bílé jedna z fanynek.

Slavice ale jakékoliv zlehčování covidu odmítá. Zachovává si však zdravý rozum. „V žádném případě bych nechtěla nic zlehčovat, ale ani nikoho strašit, lidé jsou už vyděšení dost. Má zkušenost s covidem je taková, že jsem měla příznaky obyčejné chřipky. Moc bych přála každému stejný průběh,“ vzkázala Bílá, která se svými fanoušky na sociální síti ochotně diskutovala.

Musela jim například vysvětlit, že pozitivní pacient nemusí po deseti dnech karantény na testy, protože nemoc již nešíří. A proto ani ona už od pondělí nemusí být v karanténě.

„Na kontrolní test jsem se ptala hygieny opakovaně a vždy jsem dostala stejnou odpověď. Ti pozitivní se po 10 dnech nekontrolují, jen ti negativní. Je velmi těžké se v tom orientovat. Snad tomu rozumí alespoň ti, kteří to vymysleli,“ napsala Bílá s tím, že by nikdy nešla proti pravidlům a jinak by na test samozřejmě ihned šla. ■