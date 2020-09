Natálie Grossová opět jako Čarodějka: Takhle jí sluší v muzikálu princeznovské šaty

Natálie Grossová vypadá jako princezna. Super.cz

V sobotu se na jeviště divadla Goja Music Hall opět vrací velkolepý muzikál Čarodějka s Natálii Grossovou (17) v jedné ze dvou hlavních rolí. My to nemohli vydržet a byli se podívat už na generální zkoušce představení v produkci Františka Janečka (76).

Byli jsme trochu v šoku, protože Natálku jsme zastihli v slzách. "Já prostě brečím vždycky, ten děj je tak emotivní, že mě to vždycky dostane. A dneska jsem použila špatnou řasenku, která se mi rozmazala, takže je to víc vidět," vysvětlovala Super.cz mladá zpěvačka, která se nemohla dočkat, až do role studentky čarodějnické školy po sedmi měsících naskočí.

"Je to krásné představení, mám v něm nádherné šaty, určitě stojí za to ho vidět. Přijďte všichni do divadla, dokud to bude možné," zve Natálka diváky na kouzelný příběh o přátelství, lásce, nenávisti i intrikách v bombastických kulisách. ■