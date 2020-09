Opichy kolene a rehabilitace! Sexy Průšová tři měsíce po zranění kolene stále řeší bolesti

Kateřina Průšová Super.cz

"Potřebovala bych kvůli koleni zbrzdit ve cvičení. Tak jsem si řekla, že by nebylo od věci zrelaxovat, zklidnit tělo a zbrzdit. Proto bych jógu ráda zkusila," prozradila modelka.

Ta je ráda, že se nyní zase vrací do pracovního procesu. Na jaře kvůli koronaviru rušila castingy své talentové soutěže pro děti Sluníčko roku. Nyní hrozilo, že se budou rušit znovu. Nařízení vlády zatím jejich uskutečnění nebrání, sama Průšová ale netuší, jestli opatření nepřitvrdí.

"Jsme moc rádi, že koronavirovou pauzu máme za sebou, vláda nám do toho opět hodila vidle s tím, že v obchodních centrech musí být roušky. Lidé, kteří se přijdou podívat na casting, a my jako porotci musíme mít roušky a děti, které budou vystupovat plus moderátoři je mít nemusí. Musíme to respektovat, takové je nařízení," vysvětluje Kateřina.

"Jsem ráda, že to můžeme uskutečnit, první casting už měl být v březnu, my všichni potřebujeme kulturu, potřebujeme se bavit, smát," doufá Kateřina, že castingy opravdu budou. Finále soutěže se má konat v listopadu. ■