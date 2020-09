To, co z tebe jde, je hustý, žasla Burešová. Tvář vyhrál kluk ze SuperStar, který dohnal k slzám i Forejta z MasterChefa

Vystoupení Martina Schreinera tentokrát dojalo porotu i diváky. Foto: archiv TV Nova

Slzy dojetí a potlesk vestoje. Takhle zakončil své třetí vystoupení v show Tvoje tvář má známý hlas Martin Schreiner . Mladý zpěvák dostal za úkol proměnit se ve skotského zpěváka a textaře Lewise Capaldiho. A s písní Someone You Loved zabodoval.

Svým zpěvem dojal Martin nejen diváky, ale i porotu, která po jeho vystoupení nešetřila chválou.

„To je ta nejčistší závist, kterou k tobě teď cítím, ale samozřejmě proto, že jsme kamarádi, tak s velkou láskou. Znám tě o 30 kilo těžšího, hrál jsi v divadle company, někde vzadu, byť potřebnou a důležitou. Prostě jsi se strašně zlepšil a vehnal si nám všem slzy do očí, nechápu, jak může na jednom člověku být udělaný takový progres,“ řekl hned po oslňujícím vystoupením Aleš Háma.

Jeho kolegyně Eva Burešová na tom byla podobně. „Já jsem na tenhle okamžik čekala a těšila se, až přijde. Tvůj hlas je neskutečný, ty máš tak nádhernou barvu, každé slovo ti věřím, a to, co z tebe jde, je hustý. To, že jsi skromný a úžasný člověk a dobrý kamarád, je bonus. Jsem ráda, že tě znám,“ svěřila zpěvačka.

Slzám se během Martinova vystoupení nevyhnul ani hostující porotce Přemek Forejt.

„Já jsem si tady poplakal, snažil jsem se to skrývat. Bylo to hrozně krásně nazpívané a byl bych rád, kdybych jednou mohl takhle dobře vařit, jako ty zpíváš,“ dodal porotce MasterChefa.

Za svůj výkon byl Martin Schreiner náležitě odměněn a vyhrál třetí epizodu show. „Já jsem si to strašně užil, mám tenhle styl nejradši a jsem moc rád, že jsem si ho mohl zazpívat i tady. Chci to poslat LA VIDA LOCA, což je nadace, která se stará o děti odložené do babyboxu,“ svěřil zpěvák s šekem na 50 tisíc korun v ruce. ■