Před třemi lety požádal partner Krejčíkovou o ruku a svatba stále nebyla: Ani nevím, jestli zasnoubení stále platí

Partner se do svatby nehrne. Foto: Lindex

„Není to na pořadu dne, ale stále ho pošťuchuju,“ svěřila se nám s úsměvem herečka na představení podzimní kolekce známého švédského řetězce.

Sympatická blondýnka, která na sebe upozornila v seriálu Ulice či televizní show Tvoje tvář má známý hlas, by se veselce nebránila. Její partner, tělocvikář Ondřej Rančák (36) se ale zatím ne a ne rozhoupat od slibu k činům. „Byla jsem z mých kamarádek první zasnoubená, ale asi se budu vdávat jako poslední,“ krčí rameny.

Jelikož svatba neproběhla do roka a do dne, tak si není Krejčíková jistá, jestli je vlastně vůbec ještě zasnoubená. „Ani nevím, jestli po víc než roce zasnoubení ještě platí,“ krčí rameny Aneta, která ale celou věc nejspíš zase tolik neprožívá. Podle všeho se díky svým dětem s partnerem cítí jako kompletní rodina a to je pro ni nejdůležitější. ■