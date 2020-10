Před svatbou šla na blond! Nyní ukázala nový účes, ale také snubní prsten: Takhle to muzikálové krásce sekne

Elis Ochmanová Super.cz

Netradičně odsunula zásnubní prsten na prostředníček. "Byl větší a nechtěla jsem ho nechávat zmenšovat. Oba prsteny zdobí vltavíny, je to vesmírný kámen. Prý je to kámen štěstí, hojnosti a také údajně dřív na jihu Čech dávali novomanželé svým nevěstám šperk s vltavínem na důkaz hluboké lásky. Myslím, žre jsme vybrali dobře," prozradila na zářijové oslavě narozenin producenta Františka Janečka (76).

Elis je hvězdou jeho muzikálu Čarodějka, nyní zkouší v Divadle na Maninách muzikál Robinson Crusoe, kde má hlavní ženskou roli. Ve smlouvách často bývá, že herci nesmí otěhotnět. Jak to má Elis s plánováním potomka? "Zatím to neplánujeme, vyčkáváme. Děti chceme, ale později. Do 34 let bych ráda první dítě," vysvětlila zpěvačka.

Před svatbou změnila dokonce barvu vlasů. "Plánovala jsem to dlouho. Po roce konečně blondýna," dodala. ■