O potížích, jimiž si prošel, otevřeně mluví. Oporou byla Mikolasi Josefovi přítelkyně Diana

Mikolas Josef Michaela Feuereislová

Zpěvák Mikolas Josef (24) nedávno přiznal, že ho trápí psychické potíže. Problém neřešil do té doby, než se projevil i na fyzické stránce. „Jedná se o určitý typ záchvatů, které pramení z potíží s dýcháním. Je to ale stresového původu a dneska už vím líp, jak s tím pracovat,“ říká.

V rámci odpočinku a dá se říct i „léčby“ se na nějakou dobu stáhl ze společenského dění a odpojil ze sociálních sítí. Fakt, že nemusí být viděn, když nechce, pro něj prý byl velmi osvobozující. „Pomohlo mi uvědomění, že pokud se mi nechce něco dělat, tak to nemusím dělat. Dřív jsem se snažil vyhovět všem, dnes jsem tu i pro sebe,“ uvedl Mikolas.

„Pokud chce být člověk zdravý, musí zvážit, jestli je ochotný se vzdát věcí, které ho dělají nemocným. A to všeho – lidí, prostředí, práce... Anebo si k nim najít zdravou cestu,“ vzkázal zpěvák všem, kteří procházejí obdobnými potížemi.

Důležité je bezesporu také to, mít kolem sebe ty správné lidi. Mikolasovi byla velkou oporou přítelkyně. „Dia je úžasná a byla zde pro mne v těch nejtěžších chvílích. Jeden z důvodů, proč jsem se mohl vrátit, byla právě ona,“ svěřil Mikolas.

Aktuálně Josef dělá na nových písních a jednu nebo dvě má v plánu poprvé představit na blížícím se You Festu, při němž během pěti dnů navštíví pět českých měst, a to Brno, Olomouc, Hradec Králové, Prahu a Mladou Boleslav. A brzy by měla vyjít i jeho deska. „Album je hotové, a má už dokonce i své jméno. Čekám pouze na vhodný čas jej vydat, a to nám covid-19 dost komplikuje. Po jeho vydání by totiž hned měla následovat tour,“ dodal. ■