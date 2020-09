Vidíte tu podobu? Tereza Ramba se pochlubila mladší sestrou

Tereza Ramba s mladší sestrou (vlevo) Profimedia.cz

Tereza Ramba promluvila o výchově syna.

Super.cz

Na křtu knihy nechyběl ani její manžel Matyáš a také neméně půvabná mladší sestra Sára. Ta křest knihy oživila vernisáží svých obrazů. Jak je vidět, rodinné pouto obě sestry nezapřou, protože je zdobí podobně zářivý úsměv.

Tereza zatím veřejně neprozradila, jaké jméno svému synovi s manželem dali. Na veřejnosti ho oslovují jako Slunce.

„Má nádherné občanské české jméno a před kamarády a rodinou mu říkáme jménem. Já v tom ani nejsem radikální, ale v těhotenství se to nějak zvrhlo a ten mediální zájem byl nepříjemný. A já jsem nechtěla, aby někdo řešil moje dítě. To dítě je to nejcitlivější, co máte. On není herec, on je dítě, takže jsem mu chtěla zajistit co největší soukromí,“ vysvětlila nedávno Super.cz Tereza důvody, proč chlapečkovi říká Slunce. ■