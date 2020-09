Jako v Pobřežní hlídce. Belohorcová už v novém španělském domově pózovala v sexy plavkách

Zuzana Belohorcová Foto: Instagram Z. Belohorcové

Moderátorka Zuzana Belohorcová (44) se nedávno s rodinkou přestěhovala z Floridy do španělského letoviska Marbella. Na život u moře byla někdejší moderátorka Peříčka zvyklá, a tak není divu, že se ve Španělsku hodně rychle zabydlela, ač v Miami žila dlouhých dvanáct let.

Zuzana Belohorcová ukázala nové bydlení.

Instagram Z. Belohorcové

Zuza je na pláži nebo u bazénu jako doma a fanoušky opět potěšila pohledem na svou postavičku v plavkách. Tu má i po dvou dětech stále výstavní a z fleku by mohla hrát v Pobřežní hlídce, jak ostatně sama vtipkuje.

„Baywatch a la Marbella,“ napsala ke snímku v bikinách usměvavá kráska. A proč se vlastně Belohorcová přestěhovala z USA? Prý zejména kvůli bezpečnosti.

ČTĚTE TAKÉ: Belohorcová se podělila o poslední momenty na Miami. Před nutným odchodem z Ameriky se neubránila dojetí

„Donald Trump nevydává zelené karty, kvůli koronaviru je to horší s naším byznysem a celá situace v Americe není dobrá, ani co se týče bezpečnosti. To je pro nás asi nejzásadnější. Kvůli dětem jsme si řekli, že změníme prostředí, že není na co čekat. To je asi hlavní věc, proč se stěhujeme, aby děti byly v bezpečí,“ nechala se nedávno slyšet Zuza. A vypadá to, že je v novém domově nadmíru spokojená. ■