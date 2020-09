Být za sexbombu není vždy výhra: Sharon Stone popsala své zkušenosti se sexuálním obtěžováním

Sharon Stone Profimedia.cz

Ani Stone bohužel nebyla ušetřena sexuálního obtěžování. „Jeden režisér mi řekl, abych si mu sedla na klín, zatímco mi bude dávat instrukce ke scénám. Když jsem mu řekla, že to neudělám, poslal mě zpátky do mého přívěsu. Tak to prostě chodilo,“ popsala, ale režiséra odmítla jmenovat.

Upřesnila ovšem, že to bylo v době, kdy vydělávala nejvíc. Největší balík si údajně odnesla za Základní instinkt 2 (13 miliónů dolarů). Role v těchto filmech byly ikonické a fanoušci jí to dodnes dávají najevo.

„Lidi pořád chtějí vidět moje prsa. Je mi 62, proboha, říkám si, kdy z toho vyrostou. Ale pak jim je klidně ukážu,“ zavtipkovala. Sama herečka si ale paradoxně sexy nikdy nepřipadala.

„Nikdy jsem si nemyslela, že jsem sexy. Kvůli Základnímu instinktu jsem musela objevit svou temnou stránku. Nesměla jsem se sama sebe bát. Myslím, že to lidem připadá sexy.“

ČTĚTE TAKÉ: Hrobníkovi z lopaty utekla už minimálně třikrát: Sharon Stone (62) popsala, jak ji málem zabil blesk

Přesto byly časy, kdy Sharon neměla téměř žádné pracovní nabídky. „Moc rolí vám nedávají, když je vám mezi 40 a 60. Je jedno, že jste na vrcholu kariéry nebo jaký trhák jste natočili,“ prozradila.

„Lidé na mě stále nahlížejí jako na objekt a trochu to stojí v cestě rolím, které bych mohla hrát, ale jsem si jistá, že mám svůj vlastní osud, snažím se ho naplnit a zároveň být otevřená vlastnímu růstu,“ dodala. ■