Má nad sebou anděla strážného: Iva Janžurová se opět nevyhnula drsnému pádu, tentokrát to nebylo v divadle

Pod brýlemi prý skrývá ještě pozůstatky nešťastného pádu. Herminapress

„Spadla jsem po hlavě, natloukla jsem si čelo a pod okem. Měla jsem velké monokly, ještě to je pod brýlemi vidět. Kamarádka, která mě do toho lesa pořád honila, se cítila trochu provinile. Při pádu jsem si ale držela brýle, a to mě zachránilo, protože bych si jinak zlámala ruce, kdybych si je dala pod sebe. Naštěstí kosti zatím drží,“ prozradila Super.cz herečka.

Jakmile to bylo možné, vrhla se zpátky do práce, po které se jí už stýskalo.

„Pracovala jsem na doplnění knihy Včera, dnes a zítra, která má příští rok vyjít. Pak jsem psala svoji novou hru, která se zatím jmenuje Zlatá prkna, jsem tak v polovině. Vyškemrala jsem si, že bych ráda četla nějakou audioknihu, tak mi kamarádi dali nabídku - Andersonovu pohádku. Odehráli jsme už dvě představení Audience u královny, Kytice, Sbohem, zůstávám! a Veletoč, to je moje hra. Takže já už mám plno práce za sebou. Optimisticky mě to naladilo. Bála jsem se, že všechny texty přes léto zapomenu,“ prozradila nám Iva, kterou jsme potkali na křtu dětské knihy Brok, Flek a strašidla.

S radostí totiž přijala nabídku své kolegyně a autorky Moniky Zoubkové (44), aby se stala kmotrou její prvního knižního počinu. Nabízela se otázka, zda populární česká herečka také ráda čte pohádky svým pěti vnoučatům. V jejím nabitém diáři ale na babičkovské povinnosti příliš času nezbývá. „Přihlašuju se všude k tomu, že jsem babička lajdák. Rozhodně nejsem vzorová babička, která by ráno vstávala místo rodičů a dětem by mazala chlebíčky do školy,“ směje se Iva Janžurová. ■