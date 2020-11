Kvůli koronaviru přišla o pracovní zakázky. Krejčíková nevylučuje, že toho využije a pořídí si třetí dítě

Aneta by se třetímu dítěti nebránila. Foto: Lindex

Prožívá náročné, ale velmi radostné období. Aneta Krejčíková (29) před sedmi měsíci p orodila dceru Antonii . K tomu se stará o dvouletého syna Bena. „Je to náročné období, ale zároveň to vyrovnává záplava štěstí. Zažívám největší pocit euforie, kterou jsem kdy v životě měla,“ říká herečka.

Představitelku slepé dívky z filmu Láska je láska zaměstnává hlavně rodina. „Člověk je neustále v jednom kole. Starší syn Beníček není pochopitelně ještě samostatný. Starat se teda o dvě mimina je někdy náročné. Občas sklouznu k sebelítosti, ale naštěstí mi to nevydrží nikdy příliš dlouho a brzy si uvědomím, že mám velké štěstí. To je nejsmyslnější věc na světě. Stále mám co dělat,“ říká Aneta.

Kvůli koronavirové pandemii přišla herečka o řadu pracovních projektů, ale na druhou stranu se může maximálně věnovat dětem. „Měla jsem zkoušet, ale dozvěděla jsem se, že ten projekt nebude. Zatím nemám pracovní cíl. My živnostníci žijeme v nejisté době a nevíme, co bude,“ říká.

Nevylučuje ale ani možnost, že si s partnerem pořídí další dítě. „Pokud zůstanou zavřená divadla a budeme dál v karanténě, tak je to klidně možné,“ smála se Aneta. T ■