Drew Barrymore nebyla na rande pět let: Kvůli bolestivému rozvodu se bojí pustit si někoho k tělu

Drew Barrymore Profimedia.cz

Při rozhovoru s Jane Fondou (82) ve své show přiznala, že tak trochu zanevřela na muže. „Nevzdávám to úplně, ale v posledních pěti letech jsem na to neměla ani pomyšlení. Nevím, jestli někomu ještě dokážu takhle otevřít své srdce, prostě na to nebyl prostor,“ přiznala hvězda Charlieho andílků.

Barrymore byla v letech 2012 - 2016 vdaná za Willa Kopelmana, s nímž má dcery Olive (7) a Frankie (6). V minulosti pak byla vdaná za Toma Greena a Jeremyho Thomase. Poslední rozvod pro ni ale byl nejbolestivější.

ČTĚTE TAKÉ: Drew Barrymore popsala vztah s bohémským otcem, který ji opustil jako devítiletou: Divím se, že mě to nepoznamenalo

Fonda Drew uklidnila, že je ještě velmi mladá na to, aby se úplně vzdala randění. Barrymore měla i komplikovaný vztah s otcem Johnem Barrymorem (✝72), který její matku opustil, když Drew bylo devět. Navzdory odloučení se o otce na sklonku jeho života starala. O jejich vztahu se rozepsala v červenci. ■