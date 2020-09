Anna Kurnikovová se pochlubila kouzelnou dcerou. A předpovídá jí působivou budoucnost

Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias vychovávají tři děti. Profimedia.cz

Někdejší tenisová hvězda Anna Kurnikovová (39) a její manžel Enrique Iglesias (45) vychovávají tři děti. V prosinci 2017 oznámili narození dvojčat Lucy a Nicholase a letos v lednu do rodiny přibyla Masha. Tou se také Anna před pár dny pochlubila na Instagramu.

Slavný pár si své soukromí drží pod pokličkou a na veřejnost pouští jen střípky z rodinného života. Vždy ale stojí za to. Většinou se jedná o fotky nebo videa s dětmi, které fanoušci velmi oceňují. Stejně tak nový snímek Mashi vzbudil obrovskou pozornost.

Děvčátko na něm sedí v bílém tričku s límečkem v polo stylu a bílé sukýnce a Anna jej vtipně okomentovala větou: Wimbledone, tady jsem! Představu o budoucnosti své dcerky by tenistka, zdá se, měla...

Také Iglesias v jednom z minulých rozhovorů uvedl, že pokud by se jeho děti měly v budoucnu přiklonit k jednomu z povolání rodičů, byl by raději za sport. „Jednoduše proto, že sport miluji. Golf, tenis, a vůbec by mi nevadilo vidět jednu z mých holčiček hrát tenis,“ řekl zpěvák. ■