Byl posedlý zpěvačkou Taylor Swift, teď za své činy půjde na 30 měsíců do vězení

Taylor Swift Profimedia.cz

Swarbrick poslal do bývalého vydavatelství zpěvačky přes 40 dopisů a e-mailů, v nichž žádal o seznámení s Taylor. Postupem času se e-maily stávaly výhrůžnějšími a obsahovaly i nevhodné sexuální návrhy.

Dopisy vezl Eric do vydavatelství dokonce několikrát osobně a v roce 2018 byl za nedovolený vstup do budovy zatčen. Po propuštění ovšem s výhrůžkami nepřestal a v dalších dopisech psal, jak chce zpěvačku znásilnit a zabít. Zároveň se zmínil i o tom, že si vezme svůj život přímo před zaměstnanci vydavatelství.

V loňském roce se k obtěžování vyjádřila pro časopis Elle i sama zpěvačka: „Můj strach z násilí se přesunul i do mého osobního života. Nosím u sebe bojovou gázu, která pomáhá zastavit krvácení po střelbě či bodnutí. Jednoho dne přijdeš na to, že už máš dost všech stalkerů, kteří se ti chtějí vloupat do baráku, a začínáš se připravovat na to, že se něco špatného opravdu stane.“ ■