Třetí těhotenství je pro známou modelku velmi náročné: Lékaři jí naordinovali klid na lůžku

Chrissy Teigen Profimedia.cz

„Nevěděla jsem, že klid na lůžku znamená doslova v posteli. Myslela jsem, že musíte být super v klidu a odpočívat. Že musíte být doma, ale třeba na gauči,“ svěřila se sledujícím na Instagramu. Nařízení lékařů bere nyní velmi vážně.

„Je to trochu náročnější těhotenství. Cítím se dobře, ale asi je to trest za to, jak jsem si libovala, že první dvě těhotenství byla úplně v pohodě,“ doplnila.

Lékaři nařídili modelce klid začátkem měsíce, protože se miminko nehýbalo. Postel tak nyní skoro neopouští. Chrissy měla v minulosti problémy s početím. Její starší děti Luna (4) a Miles (2) přišly na svět za pomoci asistované reprodukce.

Třetí těhotenství bylo pro manželku zpěváka Johna Legenda velkým překvapením. Protože o něm nevěděla, dokonce podstoupila rekonstrukci poprsí a nechala si vyndat implantáty. ■