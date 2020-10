Po operaci kolene už odhodil berle: Milan Peroutka se chystá rýsovat svaly a chce brzy vystupovat bez trička

Milan Peroutka Super.cz

V červenci musel odmítnout veškeré pracovní nabídky a šel do nemocnice. Milan Peroutka (30) si poranil vazy a meniskus při zkoušení muzikálu Cikáni jdou do nebe. Jeho noha zátěž nevydržela a zpěvák se rozhodl pro operaci.

Několik týdnů po zákroku už se mu daří dobře, a dokonce odložil berle. Bez nich se také dostavil na tiskovou konferenci muzikálu Láska nebeská. „Objevím se v roli Ondry a není to podle té britské komedie, ale je to původní hit muzikál z písní Waldemara Matušky,“ řekl Super.cz Peroutka, který se na novou práci těší.

„Je to můj první hit muzikál, ty jsou dobré v tom, že diváci znají ty písničky a reagují a jdou se na to bavit. Zároveň to je moje první zkušenost v Divadle Broadway. Takže já se těším na nové kolegy, nové lidi a nový prostor a snad to bude dobré,“ prozradil Milan s tím, že doufá, že bude na jevišti už opět tančit.

„Už chodím. Od října bych měl začít hrát všechna představení, tohle se zkouší od listopadu a já doufám, že už budu pohyblivý. Je to samozřejmě muzikál, takže tam budu i tancovat, je tam také hodně monologů a dialogů,“ prozradil Milan, který stále chodí na rehabilitace, k tomu si nově přidal i cvičení v posilovně.

„Už nemám berle a chodím, ale samozřejmě si ještě třeba nedřepnu, nebyl jsem běhat. Furt trénujeme rozsahy a posilujeme tu nohu, proto je taková zesláblá, takže aby to koleno drželo. Já jsem se teď upsal jednomu pražskému fitku, udělali jsme změření těla, kolik mám svalů a tuků a vody a budeme na tom makat a chci nabrat 4 kila svaloviny. Takže v muzikálu už budu bez trička,“ dodal Peroutka. ■