Máte dlouhodobé problémy s růstem vlasů?

Žádnou zázračnou pilulku na růst vlasů Vám u nás sice neprodáme, ale máme už více než 25 let zkušeností s parukami a vším okolo nich. Nabízíme velký výběr modelů i barevných provedení, všechny potřebné doplňky i kosmetiku. Pro ty, co by rádi maskovali jen drobnější nedostatky, jsou v naší nabídce různé příčesy a tupé. Naše odbornice Vám rády poradí s výběrem, zodpoví veškeré Vaše dotazy a pomohou se zorientovat v odborných termínech či materiálech. Přáli byste si od e-shopu ještě něco víc? Dobrá, máte to mít! Ke každé objednávce Vám vždy přibalíme drobný dárek pro radost, ke každé paruce máte poštovné zdarma a jako bonus - z Vašich objednávek pravidelně přispíváme určitou částkou na organizace – např. Maminy s rakovinou, které pomáhají tam, kde to má smysl! To vše a ještě mnoho dalšího najdete ve světě Jilly Lenau.

Dámská paruka Roxie Krátká paruka Roxie je naprosto univerzálním doplňkem, hodí se téměř ke každému tvaru obličeje a její střih lze využít pro jakoukoliv příležitost. Jedná se o nadčasový a přesto rafinovaný střih, který se skvěle doplňuje se všemi devíti vybranými barevnými odstíny – na ilustrační fotografii najdete odstín Cognac Rooted, který je nejvýraznější z celé nabízené palety. Paruka je vyrobena z umělého vlákna a patří mezi skvěle propracované modely z dílny Exlusive Wigs by Lubo, které se i přes svou kvalitu snaží stále zůstávat cenově dostupné pro každého. Více informací nyní na www.jillylenau.cz

Pánské tupé Jason Tupé Jason z kolekce značky HairMANia je vyrobeno ručně z tepelně upravitelného vlasu s pamětí. To znamená, že po umytí se vlákno vrátí do přednastaveného tvaru, který můžete upravit za pomoci teplého vzduchu nebo žehličky. Maximální přirozenost vzhledu zaručuje lace ofinka, která je vytvořena tak, aby přechod mezi výrobkem a lidskou pokožkou nebyl vůbec znatelný. Toto tupé patří mezi špičky ve své kategorii i díky technologii upevnění vlasu, která umožňuje téměř neomezené možnosti tvorby účesů a navíc pro dotyk s pokožkou je podšito „monofilamentem“, takže je vhodné i pro extrémně citlivou pokožku. Více informací nyní na www.jillylenau.cz

Dámský příčes Rum Jeden z nejoblíbenějších modelů v kategorii dámských příčesů je právě RUM, který funguje na principu vlasové gumičky a jeho použití je díky tomu velmi jednoduché. Tento příčes nabízí k výběru deset barevných odstínů a je vytvořen z umělého vlákna s dlouhou životností. Jeho pomocí během chvilky vykouzlíte dojem objemného dlouhého culíku, který lze použít jako variantu rychlého účesu, ale stejně dobře vypadá i v kombinaci se společenskými šaty. Více informací nyní na www.jillylenau.cz

Sada kosmetiky pečující o umělé vlákno Výhodná sada kosmetiky pro péči o Vaše paruky, kterou jsme pečlivě vyvíjeli několik let, obsahuje šampon, který jemně a šetrně odstraňuje nečistoty a mastnotu z vlákna, nezatěžuje vlas a působí antistaticky proti elektrizování vlákna. Používá se vždy jako šamponová lázeň, do které se namočí paruka otočená vlasem dovnitř. Pro pravidelnou údržbu paruk je v balení také balzám - ošetřuje a zjemňuje vlákno, navrací účesu původní tvar a objem. Balzám je také určen k použití ve vodní lázni, nikdy jej nedáváme přímo na výrobek. Po použití balzámové lázně paruku posadíme na polystyrenovou hlavu nebo speciální prodyšný stojánek a necháme volně uschnout. Poté přichází na řadu další část balení - kondicionér, který zabraňuje lámání a plstnatění vlasu, chrání vlákno před vysušováním horkem, případně před UV zářením, obaluje konečky vlákna jemným filmem a tím zabraňuje přílišnému zacuchávání. Více informací nyní na www.jillylenau.cz

Turban Alina Pro ty z Vás, kterým je místo paruky příjemnější na hlavě šátek nebo turban, přinášíme také novinku v podobě turbanu Alina, který je vyroben ze 100% bambusového vlákna. Toto vlákno je šetrné k pokožce hlavy - v létě chladí, odvádí pot, ale nevysušuje, v zimě naopak zahřívá - to vše zvládne a zachová si u toho svou jedinečnou jemnost, která na dotek připomíná hedvábí. Model Alina je dvouvrstvý a veškeré švy jsou skryté – aby nedošlo k podráždění pokožky, což z něj dělá kandidáta na nejpohodlnější pokrývku hlavy ve Vašem šatníku. Tento velmi kvalitně zpracovaný model za příjemnou cenu si můžete pořídit hned ve třinácti barevných odstínech. Více informací nyní na www.jillylenau.cz