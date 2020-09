Ze zpěvačky cukrářkou: Kamila Nývltová uvažuje o vlastní značce sladkostí pro svatby, ale zpívat by chtěla dál

Kamila Nývltová by se mohla místo zpívání věnovat pečení sladkostí Super.cz

Když jsme psali, že kdyby nemohla zpívat, klidně by se mohla stát cukrářkou , nebyli jsme daleko od pravdy. Zpěvačka Kamila Nývltová (31) si dokáže představit, že by si otevřela svoji vlastní cukrárnu a pekla by na svatby. Zpěvu, který je její vášní, by se ovšem stále ráda věnovala.

S Kamilou jsme se potkali na narozeninové oslavě producenta Františka Janečka (76), jemuž tedy dort neupekla, místo toho mu přinesla speciální edici vína. Bavili jsme se i o tom, zda nemá obavy chodit do společnosti, aby se nenakazila anebo nemusela do karantény jako řada jejích kolegyň v poslední době.

"Malý strach tam je, protože se živím uměním a vystupuju v divadlech a na koncertech, to je v ohrožení. Ale snažím se nebrat si to a nešílet z toho. Jestli to má přijít, tak to přijde, a jestli ne, tak budu jen ráda," krčila rameny Kamila, která kvůli pandemii přišla o sérii koncertů po Evropě, které měly být dalším průlomem v její kariéře a prozatím jsou odložené na jaro.

Kdyby zpívat nemohla, opravdu by uvažovala o tom, že by se věnovala pečení dortů a zákusků. "Tyhle otázky dostávám docela často, protože všichni sledovali, že když jsme byla v karanténě a pak dlouho u rodičů v Krkonoších, tak jsem jenom pekla. Určitě by mě to bavilo a do budoucna bych si uměla představit, že mám svoji značku a peču na svatby. Ale muselo by to být v takovém měřítku, abych pořád stíhala zpívání. A doufám, že ten zpěv bude stále převládat," věří. ■