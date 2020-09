Díky přípravě na roli má nejvíc svalové hmoty v životě. Herci, který pobláznil Emmu Smetanu, se to ale příliš nehodí

Josef Trojan má poprvé v životě viditelné svaly. Super.cz

Zdá se, že Josef Trojan je novým mladým talentem na hereckém nebi. Shodují se na tom aspoň filmoví kritici, ale i sami filmaři, kteří ho oslovují do svých projektů.

Herec, který na sebe naposledy upozornil skvělým výkonem rolí mladého Jana Mikuláška ve filmu Šarlatán, se těší z dalších hereckých možností.

„Chystám pár zajímavých věcí,“ prozradil Super.cz mladý herec a byl hned o něco konkrétnější: „Budu například natáčet film o českých legionářích z doby první světové války a lehce po ní. Taky budu poprvé v životě točit pohádku, což bude diametrálně odlišná zkušenost, protože jsem doteď točil dramata. Mimo to se chystá napůl animovaný a napůl hraný film. O tom ale nemůžu zatím mluvit.“

Na film Šarlatán se poctivě připravoval, věnoval se nauce o bylinách, navštěvoval léčitele, a dokonce se učil střílet s historickou zbraní, což se mu bude hodit i na natáčení dalšího filmu.

„Vzhledem k tomu, že hlavním aspektem toho nového filmu bude herecká složka, tak se na to bude muset klást mnohem větší důraz, než na natáčení filmu Šarlatán. Něco využiju, ale ještě chodím na přípravu co se zbraní a co se ohybu týče. Čekají mě také lekce jízdy na koni,“ prozradil syn herce Ivana Trojana a herečky Kláry Pollertové-Trojanové.

Dřina při přípravě se na jeho těle začíná projevovat a začínají mu růst svaly. To ale není úplně žádané.

„Je pravda, že na tento film o legionářích jsem se začal připravovat před čtvrt rokem a mám nejvíc svalové hmoty, co jsem kdy měl. Musím se ale začít krotit, protože legionáři nebyli nařachaní, měli nouzi o jídlo. Byli to spíš šlachovití pánové, než nějaké korby,“ vysvětlil Josef Trojan. ■