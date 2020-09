Žilková prodala chalupu, aby Agáta mohla z domu vyplatit manžela Prachaře. Teď modelka uvažuje o stěhování

Agáta Prachařová Foto: archiv A. Prachařové

Modelka Agáta Prachařová (35) zůstala po rozchodu s Jakubem Prachařem (37) bydlet i s dětmi v domě v Praze Suchdole, který s manželem společně postavili. Herec se z domu, který je postavený přesně dle jeho představ, odstěhoval. Nyní to ale vypadá, že ani ona v něm nemá v plánu do budoucna zůstávat. A to i přesto, že její matka Veronika Žilková musela prodat chalupu, aby modelka mohla manžela vyplatit.