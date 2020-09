Experimenty Gábiny Partyšové. Líbila by se vám jako blondýna?

Měla by podstoupit změnu? Foto: Super.cz/archiv G. Partyšové a TV Nova

Ženy obvykle radikálně mění image na základně razantní životní změny. To není případ Gabriely Partyšové (42). Proto moderátorka zůstává u své tmavé barvy vlasů, ale to neznamená, že nemůže experimentovat aspoň ve světě sociálních sítí. Pomocí speciální aplikace vyzkoušela, jak by vypadala s blond vlasy.