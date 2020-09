Hokejový playboy Nedvěd našel na rozdíl od svých kumpánů rodinné štěstí: Priorita je princezna a absolutně se jí podřídím

Bude Nedvěd inspirací pro Ručinského? Super.cz

V minulosti hráli za stejný tým a řadu let jsou nerozlučnými kamarády. Petr Nedvěd a Martin Ručinský patřili ve společnosti mezi pověstné české playboye. Nyní se jejich životní styl razantně změnil. Zatímco Ručinský stále odolává chomoutu, Nedvěd je spokojený v manželství s o třiadvacet let mladší modelkou Nicole, se kterou mají takřka dvouměsíční dcerku Naomi.

Nestal se někdejší hvězdný hráč NHL olympijskému vítězi z Nagana 1998 inspirací? „Nevím, jestli jsem inspirací. To byste se museli zeptat Martina. Já si to užívám, ale každý to cítí jinak. To si musí řešit každý podle vlastního vnitřního pocitu. Možná můžu být malinko inspirací pro druhé, ale ve finále si to musí rozhodnout každý sám za sebe,“ odpověděl diplomaticky Petr.

ČTĚTE TAKÉ: Hokejový playboy Petr Nedvěd se stal otcem. Podívejte se na první fotku jeho krásné rodiny

V tomto období se snaží Nedvěd soustředit hlavně na rodinu. „Moji kamarádi to chápou a respektují. Neznamená to, že si za nimi nemůžu přijít dát pivo,“ mávl rukou Nedvěd a jedním dechem připustil: „Samozřejmě, že to není jako dřív. Je potřeba si to naplánovat a vyrazit třeba v době, kdy malá spinká. Už to není tak, že bych celý večer seděl u piva a hrál karty. Tohohle bylo dost. Mně to vůbec nevadí a je to pro mě nová životní kapitola.“

I v těchto náročných dnech, kdy se vše točí okolo dcery, si najde bývalý profesionální hokejista čas na sport. „Stejně stále chodím sportovat. Nemohl bych být celý den doma. Na tenis jsem si čas udělal.“

Petr se stal otcem ve věku, kdy se někteří jeho vrstevníci stávají dědečky. On ale cítí, že vše přišlo v ten pravý čas a ničeho nelituje. „Samozřejmě člověk vídá své kamarády. Priorita je princezna za mnou, Nikča i já se jí absolutně podřídíme,“ dodal Petr Nedvěd. ■