Zahradničení, a navrch dítě! Jude Law se během karantény stal pošesté otcem

Jude Law Profimedia.cz

Zpráva vyšla najevo, když se Lawa Fallon zeptal, jak se během karantény měl a co dělal. „Zahradničil jsem. Jo! A navrch se mi narodilo dítě. Je to tak,“ svěřil s tím, že to je „opravdu překrásné“ a že jsou s manželkou vděční za to, že teď mohou být pospolu jako rodina.

ČTĚTE TAKÉ: Papež v miniaturních bílých plavkách! Takhle vyrýsované tělo má kvůli roli Jude Law

S Phillipou herce fotografové poprvé spatřili v roce 2015, vzali se loni. Zprávy o těhotenství se objevily letos v květnu.

V minulosti byl Law ženatý s herečkou a designérkou Sadie Frost. Rozvedli se v roce 2003. Mají spolu syny Raffertyho a Rudyho a dceru Iris. Z dvou následujících vztahů má herec dcery Sophiu a Avu. ■