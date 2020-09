14 let je vdaná za tohoto báječného chlapa: Manželství zpěvačky Pink ale drží hlavně díky terapiím

Pink s manželem Careym Hartem Foto: Instagram Pink

Zpěvačka Pink (41) na sociálních sítích vzdala hold manželovi, motokrosovému závodníkovi Careymu Hartovi, za nějž je provdaná už 14 let. Pár má společně dceru Willow (9) a syna Jamesona (3) a působí naprosto idylicky. Zdání ale často klame.

„Je to náš neúnavný tvrdohlavý idealismus, který nás drží pohromadě,“ rozepsala se u romantické fotky s Hartem. „Manželství je příšerné, krásné, plné pohodlí a vzteku. Je nudné, děsivé a slezou vám z něj vlasy. Je to právě láska ke druhé osobě, která vás donutí naučit se milovat sami sebe. Je to celoživotní vracení se k jednomu stolu,“ popsala roky ve svazku.

„Lidé se nám smějí, protože se buď hádáme, nebo smějeme. Koukají na nás blbě, když mluvíme o terapii. Ale něco vám řeknu. Stojí to za to. Všechno. I když máte pocit, že ne,“ uvedla.

Dále doplnila, že terapie ani v nejmenším není pro slabochy, ale pro zlomené lidi, kteří se chtějí dát zase dohromady. „Je to pro ty, co chtějí mít rodinu. Lekce, jak se naučit naslouchat. Jak sám sebe milovat, aby vás mohli milovat ostatní,“ vysvětlila.

ČTĚTE TAKÉ: Za svého chlapa je provdaná už 14 let: Zpěvačka Pink se podělila o archivní snímky i příběh, jak v krizi získala manžela zpátky

Zpěvačka moc dobře ví, o čem mluví. S manželem se dvakrát rozešli, a to v roce 2003 a poté v roce 2008. Také otevřeně přiznává, že jsou s Careym stále spolu jenom díky jejich terapeutce Vanesse. Během červnového živého vysílání na Instagramu vysvětlila, že partneři často hovoří rozdílnými jazyky, a tak je potřeba, aby jim naslouchal někdo třetí, a přeložil jim to.

„Kdyby nebylo Vanessy, nebyli bychom spolu. Prostě nebyli. Protože v dětství nás neučí, jak si udržet vztah, jak vycházet s lidmi,“ přiznala. ■