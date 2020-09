Pobere jedno jeviště tolik půvabu? Tyhle muzikálové krásky si zazpívají hity Waldemara Matušky

Tyhle krásky se objeví v muzikálu Láska nebeská. Michaela Feuereislová

Mezi ostřílené zpěvačky, které jsou na jevišti Divadla Broadway jako doma, patří například Alžbeta Bartošová (28). „Já budu hrát Kristýnu, bude to taková něžná dívka, bude to taková romantická role. Moc se na muzikál těším, na písničky Waldemara Matušky a také na to, že budu nejen zpívat, ale i hrát,“ svěřila se nám půvabná Slovenka.

Alternovat se bude s kolegyní Karolinou Neuvirthovou Gudasovou (28), která se nedávno zranila a na tiskovou konferenci přišla se sádrou. „Objevím se v krásné roli, která se jmenuje Kristýna, role bude pěvecká i činoherní a doufám, že díky Qaše také taneční. Na taneční kreace si ale počkám, až mi sundají sádru, doufám, že to bude už za dva týdny,“ svěřila se nám zpěvačka.

Úspěšná byla na konkurzech i Nelly Řehořová (19). „I když v Divadle Broadway hraji už v několika muzikálech, musela jsem se zúčastnit standardního konkurzu. Jsem ráda, že jsem zaujala a roli dostala,“ sdělila nám Nelly, která nebyla na konkurzech jediná.

Prošla si jím i Nikola Ďuricová (25), která se v divadle objeví poprvé. „Na muzikál Láska nebeská se moc těším, bude to moje premiéra v Divadle Broadway, takže se třeba těším na nové kolegy, a hlavně potom na diváky,“ prozradila nám Nikola, která už na tiskové konferenci potkala své nové kolegyně Karolinu Tothovou a Denisu Veverkovou.

„Konkurz do Lásky se skládal ze tří částí – zpěvu, činohry a tance. O každou roli bojovalo hodně adeptek, proto jsem ráda, že jsem byla obsazena do role Drndy Lindy,“ sdělila Karolina a Denisa dodala: „V Divadle Broadway už hraji v muzikálu Kocour v botách, kde se alternuji s Nelly Řehořovou a osud tomu tak chtěl, že se budeme alternovat v roli Drndy Lindy i v tomto krásném muzikálu s hity Waldemara Matušky,“ řekla mladá zpěvačka. ■