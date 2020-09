Největší výstřih na oslavě narozenin Františka Janečka? Andrea Pomeje se toho rozhodně nebála!

Andrea Pomeje Super.cz

Jednoznačně největší výstřih na oslavě narozenin producenta Františka Janečka (76) vynesla dýdžejka Andrea Pomeje (32). Byla jako vždy zatraceně sexy. "Šaty jsou od Sandry Mark, je to sázka na jistotu. Byla jsem zmatená z dress codu, který byl zadán jako toskánský styl, nechala jsem to na Sandře," řekla Super.cz Andrea.

"Výstřihy jsou u Sandry jasný. Hodinu jsem věnovala malování očí, bylo to zbytečný. Nedá se nic dělat," směje se. "Když to má, proč by to neukázala. Vždyť to není sprostý, je to krásný," doplnil její partner Petr Plaček.

"Když se podíváš na můj Instagram, tak tohle je ještě dobrý, cudný," upřesňuje dýdžejka. Na sociální síti má často opravdu velmi odvážné fotky.

"Momentky jsou náhoda. A Petr mi je vždycky schvaluje. Ať je to jakékoli poselství, které chci sdělit, téma, které chci otevřít a je citlivější, tak se ho na to ptám," vysvětluje.

"Jak zaujmout víc než nahotou? Využívám, že fotky lákají," dodala Pomeje na velkolepé oslavě narozenin. ■