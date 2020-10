Byla slušná šance, že ztratí ženu. Herec sekl s alkoholem a kompletně změnil svůj život. Jak dopadl?

Spencer Matthews Profimedia.cz

Motivací pro to, skoncovat s alkoholem, je mnoho. Může to být rodina, děti, partneři, práce... Pro britského herce a podnikatele Spencera Matthewse to byla žena Vogue Williams, kvůli níž se rozhodl nadobro seknout s pitím.

„Byla slušná šance, že mě opustí, pokud bych pokračoval v tom, co se dělo. A poprvé v životě jsem její názor upřednostnil,“ řekl Matthews.

V online semináři se vrátil do období před svatbou s Vogue, která se konala v červnu 2018. „Mé staré já obvykle řeklo ‚Víš ty co? Ok. Když se ti to nelíbí, tak padej‘. Dřív jsem byl opravdu takhle sobecký a sám sebe upřednostňoval před ostatními. Když jsem si uvědomil, že na ní mi záleží mnohem víc na mně samotném, a že jsem si v jejích očích škodil, to mi dodalo velkou motivaci stát se lepším člověkem,“ svěřil.

V rozhovoru pro The Times pak uvedl, že pokud by se ho někdo zeptal, zda byl alkoholikem, řekl by, že ano, přestože to dle jeho slov nebylo až tak zřejmé.

Abstinovat Matthews začal „několik měsíců“ předtím, než se mu narodil dnes dvouletý syn Theodor. Letos v červenci k němu přibyla holčička Gigi. ■