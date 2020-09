Kytarista Oasis navzdory nařízením odmítá nosit roušku: Pokud dostanu virus, můžu si za to sám, tvrdí

Noel Gallagher má na roušky jasně vyhraněný názor. Profimedia.cz

„Letěli jsme soukromým letadlem a bylo to příjemné. Není to něco, co bych dělal často, protože jsou příšerně drahá na to, co nabízí, ale než abych musel sedět v letadle v roušce, řekl jsem si nas*at,“ sdělil deníku The Sun.

V Británii jsou momentálně povinné roušky v obchodech a hromadné dopravě. Gallagher v podcastu Matta Morgana popsal, že si nechal zavolat vedoucího obchodu poté, co ho pracovník vyzval, aby si roušku nasadil.

„Je mi to u p*dele. Vybral jsem si, že ji nosit nebudu, a pokud dostanu virus, můžu si za to sám. Když každá pí*a bude nosit roušku, od nikoho to nechytím. A pokud to budu mít já, nechytí to ode mě. Myslím, že je to sra*ka,“ nechal se slyšet.

Oproti tomu jeho bratr Liam (47), s nímž léta nemluví, má poněkud odlišný názor. „Nemám to rád, ale když to musí být. Myslím ale, že je škoda skrývat tuhle tvář,“ odpověděl na dotaz, jestli nosí roušku, na Twitteru.

Liam dokonce kvůli pandemii koronaviru odložil svatbu s dlouholetou partnerkou Debbie Gwyther. Měli se brát v létě v Itálii, ale zpěvák nechtěl mít během obřadu zakrytou tvář. „Posunuli jsme to na příští rok, protože si myslím, že bychom museli mít roušky, a já se s tím na obličeji nechci ženit,“ uvedl pro Radio 2 stanice BBC. ■